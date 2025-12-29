Внезапная хромота у восьмилетнего мальчика оказалась симптомом рака мозга
Британка Аня Хью рассказала о том, как ее на тот момент восьмилетний сын Джейми начал подволакивать ногу на Рождество и оказался смертельно болен. Об этом сообщает издание Mirror.
По словам Хью, ее сын впервые почувствовал головную боль в октябре 2023 года. После этого у него началась рвота, и врачи связали симптомы с обезвоживанием, вызванным желудочной инфекцией.
В течение следующих двух месяцев головные боли не прекращались, и мать, ожидая направления к неврологу, давала ребенку обезболивающее. Однажды в новогодние праздники Аня предложила Джейми прогулку утром, надеясь, что свежий воздух облегчит его состояние.
«Головная боль не проходила, и он начал жаловаться на то, что у него болит челюсть возле уха, чего раньше никогда не случалось. Когда мы пошли обратно, он внезапно начал хромать. Я посоветовала ему перестать валять дурака и ходить как следует, но он ответил, что не обманывает», — вспоминает женщина.
После обследования мальчика из Великобритании срочно госпитализировали. В ходе двух операций у него удалили быстрорастущую опухоль головного мозга, которая достигала шести сантиметров в длину и пяти в ширину.
Последний курс химиотерапии Джейми завершил 29 сентября 2024 года. В ноябре того же года врачи официально сообщили, что он полностью здоров.