Внезапная хромота у восьмилетнего мальчика оказалась симптомом рака мозга

29 декабря 2025, 15:05

Mirror: Внезапная хромота у 8-летнего британца оказалась симптомом рака мозга

Фото: iStock/Irina_Geo

Британка Аня Хью рассказала о том, как ее на тот момент восьмилетний сын Джейми начал подволакивать ногу на Рождество и оказался смертельно болен. Об этом сообщает издание Mirror.





По словам Хью, ее сын впервые почувствовал головную боль в октябре 2023 года. После этого у него началась рвота, и врачи связали симптомы с обезвоживанием, вызванным желудочной инфекцией.



В течение следующих двух месяцев головные боли не прекращались, и мать, ожидая направления к неврологу, давала ребенку обезболивающее. Однажды в новогодние праздники Аня предложила Джейми прогулку утром, надеясь, что свежий воздух облегчит его состояние.





«Головная боль не проходила, и он начал жаловаться на то, что у него болит челюсть возле уха, чего раньше никогда не случалось. Когда мы пошли обратно, он внезапно начал хромать. Я посоветовала ему перестать валять дурака и ходить как следует, но он ответил, что не обманывает», — вспоминает женщина.