В Паттайе мошенники продали лысому туристу «чудо-зелье» для роста волос

29 декабря 2025, 14:53

Фото: iStock/Ildar Abulkhanov

Лысый турист стал жертвой уличных мошенников в тайской Паттайе — мужчине продали «чудо-зелье» для роста волос за 54 тысячи рублей. О необычном инциденте сообщила газета Daily Mail со ссылкой на полицию.