В Паттайе мошенники продали лысому туристу «чудо-зелье» для роста волос
Лысый турист стал жертвой уличных мошенников в тайской Паттайе — мужчине продали «чудо-зелье» для роста волос за 54 тысячи рублей. О необычном инциденте сообщила газета Daily Mail со ссылкой на полицию.
57-летний Йылмаз Юэзбази рассказал, что всё произошло во время вечерней прогулки по городу. К нему подошёл незнакомец и завёл дружелюбный разговор. В какой-то момент собеседник обратил внимание на облысение туриста и уверенно заявил, что знает проверенное травяное средство, способное вернуть волосы за короткое время.
Мошенник настолько убедительно расхваливал препарат, что уговорил мужчину купить сразу две упаковки. Для этого они вместе зашли в ближайшую аптеку, где турист заплатил 524 фунта стерлингов. Уже позже Йылмаз заметил, что на упаковке нет никаких упоминаний о лечении облысения, а цена явно завышена.
Поняв, что его обманули, иностранец обратился в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего и предупреждают туристов быть осторожнее с уличными «целителями» и сомнительными средствами, особенно если их настойчиво предлагают незнакомые люди.
