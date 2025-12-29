Суд в Подмосковье арестовал радикального исламиста

Достижения.рф

Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в связях с ИГ* до февраля 2026 года
Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Раменский городской суд Московской области арестовал молодого человека по обвинению в участии в «Исламском государстве*». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца — до 25 февраля 2026 года. Меру пресечения избрали по уголовному делу о деятельности террористической организации.

Установлено, что обвиняемый через социальные сети вступил в контакт с представителями ИГ*, дал устное согласие присоединиться к группировке и выполнять её указания. Кроме этого, он проходил идеологическую подготовку и планировал выехать в Сирию для участия в боях.

Для этого он связался с боевиком, чтобы получить инструкции, и намеревался купить билет в Стамбул. Сотрудники УФСБ задержали его до реализации этих планов.

Ольга Щелокова

