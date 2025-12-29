Суд в Подмосковье арестовал радикального исламиста
Раменский городской суд Московской области арестовал молодого человека по обвинению в участии в «Исламском государстве*». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца — до 25 февраля 2026 года. Меру пресечения избрали по уголовному делу о деятельности террористической организации.
Установлено, что обвиняемый через социальные сети вступил в контакт с представителями ИГ*, дал устное согласие присоединиться к группировке и выполнять её указания. Кроме этого, он проходил идеологическую подготовку и планировал выехать в Сирию для участия в боях.
Для этого он связался с боевиком, чтобы получить инструкции, и намеревался купить билет в Стамбул. Сотрудники УФСБ задержали его до реализации этих планов.
*запрещённая в России террористическая организация.