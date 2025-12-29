Суд в Подмосковье арестовал радикального исламиста

29 декабря 2025, 14:21

Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в связях с ИГ* до февраля 2026 года

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Раменский городской суд Московской области арестовал молодого человека по обвинению в участии в «Исламском государстве*». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.