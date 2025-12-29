Акулу с женщиной в пасти заметили у берегов Калифорнии

29 декабря 2025, 14:48

Фото: iStock/RamonCarretero

В заливе Монтерей у побережья Калифорнии обнаружили тело женщины. Останки принадлежат 55-летней триатлонистке Эрике Фокс, пропавшей без вести неделю назад. Об этом сообщает RMF24.