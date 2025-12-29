Акулу с женщиной в пасти заметили у берегов Калифорнии
В заливе Монтерей у побережья Калифорнии обнаружили тело женщины. Останки принадлежат 55-летней триатлонистке Эрике Фокс, пропавшей без вести неделю назад. Об этом сообщает RMF24.
Офис шерифа округа Санта-Круз выдвинул версию, что женщина могла стать жертвой акулы. Один из свидетелей заявил, что видел хищника с телом во рту к югу от пляжа Давенпорт — именно этот район стал местом исчезновения спортсменки.
На женщине был надет специальный браслет, предназначенный для отпугивания акул, но это устройство не помогло ей в море. Личность погибшей установили по одежде — ее опознали родственники.
Эрика Фокс, также являвшаяся основательницей плавательного клуба, пропала без вести 25 декабря после группового заплыва у мыса Лаверс-Пойнт. После этого началась масштабная поисковая операция, в которой участвовали лодки, дроны, водолазы и вертолеты.
Поиски велись на площади около 155 квадратных километров, но через 15 часов были приостановлены из-за отсутствия результатов. Отец погибшей, Джеймс Фокс, отметил, что его дочь на протяжении многих лет изучала и защищала морских хищников.
