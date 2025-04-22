Диетолог назвала продукты, которые уберегут пожилых людей от переломов

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Регулярное потребление молочных продуктов, жирной рыбы, овощей и орехов снижают риск переломов у пожилых людей. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
Она пояснила, что с возрастом у людей снижается активность клеток, формирующих новую костную ткань. Также появляется дефицит кальция и витамина D.
Она также отметила, что легкоусвояемый кальций есть в молочных продуктах, кунжуте и миндале. При этом в рыбе жирных сортов, кроме кальция, содержится витамин D. А шпинат, брокколи и капуста богаты витамином К.
Тем временем врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о том, что в рацион необходимо добавлять перепелиные яйца, пишут argumenti.ru со ссылкой на АБН24.
Отмечается, что за счет содержания в перепелиных яйцах лецитина стабильно функционирует нервная система.
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«Для профилактики нужны продукты с кальцием и витамином D, который помогает первому элементу усваиваться. Кроме того, для нормального функционирования тканей необходим витамин К — он тоже участвует в остеогенезе (процесс формирования костной ткани — ред.)», — пояснила Русакова в беседе с «Москвой 24».
Она также отметила, что легкоусвояемый кальций есть в молочных продуктах, кунжуте и миндале. При этом в рыбе жирных сортов, кроме кальция, содержится витамин D. А шпинат, брокколи и капуста богаты витамином К.
Тем временем врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала о том, что в рацион необходимо добавлять перепелиные яйца, пишут argumenti.ru со ссылкой на АБН24.
«В продукте есть жиры, белки, витамины, а также фосфор, цинк и селен. Благодаря этим элементам повышается иммунитет и поддерживается репродуктивная система», — говорится в статье.
Отмечается, что за счет содержания в перепелиных яйцах лецитина стабильно функционирует нервная система.
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Элина Позднякова