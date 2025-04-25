Россиянам назвали продукты, которые поддерживают здоровье организма

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Употребление морепродуктов и животных субпродуктов может поддержать здоровье всего организма. Об этом рассказал эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.
«Для нашего организма питание — это не просто источник энергии, а набор сигналов, которые управляют многими процессами. Если поступает достаточно жизненно важных веществ, то организм находится в режиме долголетия, если их недостаточно — переходит в режим выживания. Продукты должны быть богаты микронутриентами», — пояснил Мартюшев-Поклад в беседе с «Известиями».
Так, больше всего микронутриентов содержат животные печень, сердце, селезенка, а также мелкая рыба, морепродукты, ракообразные и мясо животных. Специалист призвал также активно включать овощи в свой рацион.
Кроме того, организм нуждается в клетчатке. Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина рассказала «Газете.Ru», что самыми полезными крупами являются полба и булугур.
«Полба и булгур содержат больше белка и клетчатки, чем обычная пшеница. У них низкий гликемический индекс — сахар в крови повышается медленно. Это важно для людей с диабетом и метаболическим синдромом», — пояснила Чуракина.
Также врач посоветовала употреблять киноа и амарант, которые хорошо подойдут для людей с непереносимостью глютена.
При этом Чуракина отметила, что гречка, овсянка, перловка и коричневый рис являются источниками сложных углеводов, которые надолго насыщают и придают энергию. А вот манную кашу и белый рис часто включать в свой рацион не стоит, заключила эндокринолог.
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