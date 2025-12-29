29 декабря 2025, 22:07

Ушаков: Путин провел 17 контактов с американскими представителями в 2025 году

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в 2025 году Владимир Путин провел 17 контактов с представителями США. Эти встречи и переговоры включают как личные визиты, так и дистанционные форматы общения.





Среди них он отметил визит Путина на Аляску, где состоялись прямые переговоры с американскими официальными лицами. Кроме того, за год президент России провел десять телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом и шесть встреч с его спецпосланниками.



Ушаков подчеркнул, что эти контакты отражают активное взаимодействие двух стран в ключевых вопросах международной повестки.





«О чем это говорит — выводы сделайте сами», — добавил он, оставляя читателям возможность оценить значимость таких переговоров.