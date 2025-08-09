«Ушел целый кусок жизни»: Михаил Боярский опечален смертью Ивана Краско
Боярский признался, что со смертью Краско для него ушел целый кусок жизни
Народный артист РСФСР Михаил Боярский одним из первых отреагировал на смерть своего коллеги по театру и кино Ивана Краско. В интервью RT он признался, что с кончиной 94-летнего актера для него ушла часть жизни.
Боярский рассказал, что состоял в близких отношениях с Краско, назвав его «практически родственником». Он отметил, что знал покойного по работе в театре Комиссаржевской, а также хорошо знаком со всей его семьей, творчеством и судьбой.
«Ушел целый кусок жизни — и воспоминания, и совместные беседы. <…> Замечательный мужик», — сказал собеседник издания.Напомним, Иван Краско скончался в возрасте 94 лет. Причиной стали онкология и последствия инсульта, перенесенного два года назад.