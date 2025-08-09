«Ушел целый кусок жизни»: Михаил Боярский опечален смертью Ивана Краско

09 августа 2025, 16:18

Боярский признался, что со смертью Краско для него ушел целый кусок жизни

Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народный артист РСФСР Михаил Боярский одним из первых отреагировал на смерть своего коллеги по театру и кино Ивана Краско. В интервью RT он признался, что с кончиной 94-летнего актера для него ушла часть жизни.





Боярский рассказал, что состоял в близких отношениях с Краско, назвав его «практически родственником». Он отметил, что знал покойного по работе в театре Комиссаржевской, а также хорошо знаком со всей его семьей, творчеством и судьбой.

«Ушел целый кусок жизни — и воспоминания, и совместные беседы. <…> Замечательный мужик», — сказал собеседник издания.