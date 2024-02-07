Внуково не отменяло рейсы из-за снегопада

Дикие кабаны выходят из леса к людям только тогда, когда они начинают их подкармливать. Об этом сообщила «Радио 1» старший участковый лесничий Песковского участкового лесничества Ступинского филиала Мособллеса Комитета лесного хозяйства Московской области Лариса Струкова. Так она объяснила массовый выход диких животных в жилые кварталы в Мытищах.