Внуково не отменяло рейсы из-за снегопада

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Пресс-служба Внукова отметила, что аэропорт работает в штатном режиме, а отмен рейсов никаких не было несмотря на сильный снегопад.
«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», — сообщили RT в пресс-службе.
С начала февраля вся Европейская часть России находится под влиянием циклонов, «барических ложбин» и различными проявлениями низкого атмосферного давления. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Метеовести», самое низкое атмосферное давление наблюдалось 4 февраля, когда барометры показывали 722,4 мм рт. ст., что сравнимо нахождением примерно на верхушке шпиля главного здания МГУ.
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