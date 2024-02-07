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Внуково не отменяло рейсы из-за снегопада

07 февраля 2024, 17:26
Фото: istockphoto.com/Pavel Muravev

Фото: istockphoto.com/Pavel Muravev

Пресс-служба Внукова отметила, что аэропорт работает в штатном режиме, а отмен рейсов никаких не было несмотря на сильный снегопад.

«Отмен рейсов по метеоусловиям нет. Все службы аэропорта Внуково работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта», — сообщили RT в пресс-службе.

С начала февраля вся Европейская часть России находится под влиянием циклонов, «барических ложбин» и различными проявлениями низкого атмосферного давления. Как пишут argumenti.ru со ссылкой на «Метеовести», самое низкое атмосферное давление наблюдалось 4 февраля, когда барометры показывали 722,4 мм рт. ст., что сравнимо нахождением примерно на верхушке шпиля главного здания МГУ.

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#внуково
#атмосферное давление
#погода
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Подмосковные школьники могут принять участие в олимпиаде по информатике
07 февраля 2024, 17:02

Фото: istockphoto / Motortion

Школьников Подмосковья приглашают принять участие в обучающей олимпиаде по информатике. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
III олимпиаде по информатике пройдет на базе образовательной платформы Яндекс Учебник

«Первый тур продлится 4 недели и будет включать в себя логические задачи, задания на программирование робота-доставщика на Blockly, а также написание кода на языке Python. Отличительной чертой олимпиады является то, что все школьники, независимо от уровня своей подготовки, могут принять в ней участие. В олимпиаде предусмотрены задания разной сложности, а также подготовлены специальные обучающие видео-уроки по каждой теме», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что ​победители смогут получить памятные призы и памятные сувениры.

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#школьники
#победители
#программирование
#минобразования мо
#информатика
#подмосковье
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Лежанки, хвоя и кора. Подмосковный лесничий Струкова рассказала, как зимуют кабаны
Подмосковный лесничий посоветовала, что делать при встрече с кабаном
07 февраля 2024, 16:46

Фото: Istockphoto / Byrdyak

Дикие кабаны выходят из леса к людям только тогда, когда они начинают их подкармливать. Об этом сообщила «Радио 1» старший участковый лесничий Песковского участкового лесничества Ступинского филиала Мособллеса Комитета лесного хозяйства Московской области Лариса Струкова. Так она объяснила массовый выход диких животных в жилые кварталы в Мытищах.
«Кабаны едят кору деревьев, хвою. К людям они идут редко – только по вине самого человека, когда животных пытаются подкормить. В Мытищах прикормили большое число диких кабанов. Они поняли, что это лёгкое пропитание, что пищу добывать не надо. Понятно, что они будут идти по привычке туда, где их накормят. Просто не надо этого делать», – посоветовала собеседница «Радио 1».
Она также рассказала, как зимуют кабаны в Подмосковье.
«Никаких нор или домов у них нет. Есть лежанки, их сразу видно. Они очень отличаются от лежанок лосей», – отметила лесничий.
По словам Струковой, кабан – животное опасное, оно может и убить. Но дикий зверь никогда не станет нападать, если не видит для себя опасности. Он просто разворачивается и уходит.
«Поэтому не надо пытаться пугать его, кричать. Нужно просто остановится постоять и тихонечко уйти своей дорогой, не привлекая внимания. Если животное уже побежало к вам, шансов не пострадать мало. А если самка ещё и с детёнышем, опасность возрастает вдвое – материнской инстинкт никто не отменял. Поэтому нельзя пытаться подойти к кабану ближе, чем на 30 метров, пытаться с ним сфотографироваться», – заключила собеседница «Радио 1».
Ранее сообщалось, что в Мытищах в конце прошлого года дикие кабаны начали выходить в жилые кварталы со стороны национального парка «Лосиный остров». В администрации муниципалитета выяснили, что это связано с подкармливанием животных местными жителями. 19 января власти Мытищ заключили контракт со специализированной организацией, и начался отлов животных. Их вернули в естественную среду.

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#животные
#природа
#лес
#лесник
#московская область
#подмосковье
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«Детям нужна радуга»: Общественная палата РФ сделала неожиданные заявления об ЛГБТ*
В Общественной палате предложили обучать специалистов по ЛГБТ* в вузах МВД
07 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/Irina_Geo

7 февраля в Общественной палате прошли слушания на тему: «Система мер по предупреждению и пресечению пропаганды ЛГБТ* в подростковой и молодежной среде». Сколько детей смотрят порно в России, и почему участники заседания назвали общество назвали «больным», читайте в материале «Радио 1».

Движение ЛГБТ*: цели


30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Идеология движения состоит в пропаганде нетрадиционных ценностей, толерантном отношении к представителям сексуальных меньшинств, и интеграции ЛГБТ в общество.

В США движение зародилось в 1984 году и его цель состояла в ограничении рождаемости. Об этом в ходе заседания рассказала заведующая отделом международной наукометрии Института развития образовательной политики Виктория Аршинова.

«Несмотря на то, что ЛГБТ* существует более 40 лет, в России традиционные ценности все равно преобладают. Для восьми из десяти россиян важно видеть Россию страной, в которой такие ценности сохранены», - сообщила Аршинова.

Она также предложила при образовательных учреждениях МВД ввести направление, на котором будут обучаться будущие эксперты по выявлению ЛГБТ*-пропаганды, так как для этого нужны специальные знания в области психологии, философии, лингвистики и т.д.
Министерству просвещения Аршинова рекомендовала ввести образовательные программы о половом воспитании, а Министерству науки выработать меры по раннему выявлению деструктивной деятельности среди обучающихся.

Порнография с аниме и фурри популярны среди детей


В ходе заседания был поднят вопрос о популярности среди несовершеннолетних порнографических фильмов с нарисованными персонажами. Речь идет об аниме и фурри.

Аниме — это рисованная и компьютерная анимация, происходящая из Японии.

Фурри — это сообщество людей, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными — существами, обладающими человекоподобными чертами.

По мнению общественников, подобные персонажи и видео с запрещенным контентом с ними находятся в открытом доступе. Количество запросов на порнографию в интернете превысило 32 миллиона за месяц, более 5 миллионов запросов по порнографии аниме.

Подробностей о том, почему несовершеннолетних интересуют порнографические видео именно с героями аниме и фурри, общественники не привели.


Радуга не должна ассоциироваться с ЛГБТ*


Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Агре заявила, что несмотря на усилия школы и всего общества, в СМИ существует неоднозначная политика.

«Программу “Четыре свадьбы” снимают так, что не то, что не хочется потом играть свадьбу, а вообще выходить замуж или жениться» - заявила Агре.

Она подчеркнула, что во всех типах СМИ нужно транслировать традиционные ценности, а также увеличить число детских и семейных каналов.

Агре также добавила, что радуга, которая является символом ЛГБТ*, является необычным природным явлением для детей, и она не должна ассоциироваться с каким-либо движением.

«Детям нужна радуга, им нужно вернуть то, что у них похитили», - заключила эксперт.

В ходе заседания также было обращено внимание на то, что порнографию смотрят в том числе взрослые, поэтому нужно лечить больное общество.

Общественники призвали не просто запрещать пропаганду ЛГБТ*, но и придумать то, что может ее заместить.

«Запретить можно, но что взамен? Как сделать семейными ценности модными? Как сделать так, чтобы женщины были ориентированы на материнство, а мужчины были мужчинами», - задались вопросом участники заседания.

Каких-либо конкретных предложений, направленных на решение подобных вопросов, участниками заседания озвучено не было.

Спорт поможет воспитать детей правильно


Председатель Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Раиса Терехина заявила, что спорт – это та среда, где детей можно воспитать правильно.

«Педагоги приучают в спорте детей трудиться, поэтому у них не остается времени на то, чтобы поддаваться дурному влиянию. У детей формируется отношение к родителям, взрослым, они понимают, что такое поднимать флаг страны, для них это норма жизни», - отметила Терехина.

Число преступлений в отношении детей растет


Кандидат юридических наук, криминолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Елена Тимошина заявила, что в России растет число преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Она назвала ряд причин, по которым это происходит, среди них: снижение авторитета родителей среди подростков, непослушание, бесконтрольное знакомство детей в социальных сетях.

Тимошина добавила, что установление лиц, которые совершают преступления против детей усложняется тем, что существуют удаленные сообщения, секретные чаты, полная анонимность.

По ее мнению, из образовательных программ необходимо исключить западную терминологию. В частности, речь идет о таких терминах как толерантность и гендер, которые отсылают к нетрадиционным отношениям и их принятию обществом.

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#лгбт
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Воробьёв пообещал, что долгожданная школа в Павловской Слободе откроется 1 сентября
07 февраля 2024, 16:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Школа на 1,1 тыс. мест в Павловской Слободе откроется 1 сентября. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время проверки хода строительства образовательного учреждения в городском округе Истра.
«Муниципальную школа будет готова к 1 августа. Мы сдадим её 1 сентября. Здесь есть и дошкольное, и школьное отделения, а также дополнительное образование. Там смогут комфортно учиться от 1100 до 1300 ребят. В прошлом году мы также открыли здесь школу, лицей им. Долгих расширяется. Эта школа в Павловской Слободе – долгожданная. Надеюсь, что всё будет сдано вовремя, и дети в новом учебном году пойдут сюда на учебу, а кто-то – получать дошкольное образование», – сказал Воробьёв.
Школа в Павловской Слободе была в числе 20, старт строительству которых в мае 2022 года дали губернатор Воробьёв и зампред правительства России Татьяна Голикова.

Сейчас в населённом пункте – 15 тысяч жителей, много семей с детьми, а школа всего одна. Это корпус Павловской СОШ. При фактической мощности 650 мест там учатся около 1,2 тыс. ребят. Есть образовательное учреждение на 400 мест в деревне Покровское, но классы там тоже переполнены.

Новая школа позволит разгрузить эти учебные заведения. Сегодня её готовность составляет около 35%.
«Мы идём в графике. Сейчас выполняем устройство вентилируемого фасада, проводим внутренние черновые и отделочные, а также завершаем монолитные работы, делаем инженерию и наружные сети. На объекте круглосуточно трудятся 145 человек. Это будет одна из самых крупных школ в Истре», – поделился планами руководитель проекта Илья Шнырёв.
В новом учебном заведении откроют профильные классы – инженерный, педагогический и медицинский. Это будет школа полного дня, в ней заработают секции по самбо, шахматам, журналистике, робототехнике на базе центра «Точка роста». Также будут организованы волонтёрское движение и центр спортивного туризма. Сейчас идет подбор педагогогов.

Ранее сообщалось, что всего в Подмосковье в этом году будет открыто 42 школы и 48 детсада. Кроме того, 42 школы, 20 дошкольных образовательных учреждений и шесть колледжей ждёт капитальный ремонт.

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#истра
#строительство
#школа
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#подмосковные стройки
#московская область
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Спасатели призвали жителей Подмосковья не использовать ледовые переправы
07 февраля 2024, 16:09

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Использовать в качестве дорог покрытые льдом водоёмы опасно даже в морозную погоду, об этом жителей Московской области предупредили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Жители поселков и деревень, прилегающих к водоёмам, часто используют лед, покрывающий реки и озера зимой, для переправы на другой берег. Такие переходы опасны, потому что лёд не может быть однородным на всём участке акватории», — цитируются в сообщении слова замначальника Мособлпожспаса Игоря Сорокина.
Эксперт пояснил, что лёд истончается над участками с подводным течением. Кроме того, хрупким является лёд рядом с вмерзшими в поверхность предметами и растительностью.

Особенно опасно ходить по льду, прикрытому снегом: снежный покров может скрыть промоины и трещины. Поэтому лучше не соблазняться внешне гладкой ледовой дорогой, а потратить время на безопасный обход.

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#спасатели
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#мособлпожспас
#московская область
#подмосковье
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Диетолог рассказала о тайной вредной добавке в хлебе
Диетолог Солнцева назвала способствующие образованию опухолей добавки в хлебе
07 февраля 2024, 15:46

Фото: istock / foodandstyle

В Магазинном хлебе может содержать вредные канцерогены — броматы и семикарбазид. Об этом предупредила диетолог, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева в разговоре с aif.ru.

Врач пояснила, что эти вещества можно найти примерно в 5% магазинного хлеба. Обычно их добавляют, чтобы улучить свойства низкосортной муки и придать хлебобулочным изделиям объем и аппетитный вид. Названные вещества могут увеличить риск развития рака ЖКТ, щитовидной железы, и предстательной железы. Помимо этого, они разрушают содержащиеся в хлебе витамины В1, В3.

В качестве альтернативы Солнцева порекомендовала покупать черный хлеб, не содержащий таких опасных добавок и обогащенный полезными элементами.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Чижикова назвала продукты, которые категорически нельзя есть на завтрак. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#хлеб
#врач
#диетолог
#лаборатории
#витамины
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Москвичей предупредили о перепадах давления
Синоптик Ильин заявил об изменчивости атмосферного давления в столице
07 февраля 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин заявил, что Москву ожидают перепады атмосферного давления.
«Сегодня давление упадет до 723-726 мм ртутного столба в Московском регионе. Завтра вырастет до 735, продолжится рост и в субботу — до 747-749 мм ртутного столба», — отметил в беседе с RT Ильин.

А главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова отметила, что уже к концу этой недели столицу ожидают двадцатиградусные морозы. Так, уже на выходных минимальная температура будет достигать -21°C.

«Практически каждый день на этой неделе будет идти снег, в основном небольшой. Сильный снег с метелью будет 7 февраля и в ночь на 8-е число», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

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#температура
#морозы
#погода
#москва
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Во дворах Подмосковья установили знаки, запрещающие парковку возле контейнерных площадок
07 февраля 2024, 15:42

Фото: ГУСТ МО

Муниципалитеты совместно с ГУСТ МО разработали проекты организации дорожного движения для недопущения парковки возле КП. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
В случаях, если автомобиль припаркован в зоне действия запрещающих знаков, то его могут эвакуировать на штраф стоянку. Чтобы пресечь подобные инциденты, разработаны проекты организации дорожного движения, согласованные с ГИБДД и утвержденные специальной комиссией.

«Проект включает в себя установку около контейнерных площадок и в прилегающих зонах дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», которые означают, что в случае неправильной парковки, автомобиль могут эвакуировать. Сейчас в Подмосковье 40 городских округов и 501 локация, где действуют такие знаки, рейды проводят 120 инспекторов ГУСТ МО, аналогичную работу по дорогам делают инспекторы УРАТК», — поделилась руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что на сегодняшний день проект разработан для 40 городских округов, список которых можно найти на официальном сайте ГУСТ МО.

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Бульвар имени А.П. Чехова планируют благоустроить в текущем году
07 февраля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В этом году в Чехове будет благоустроен бульвар А.П. Чехова. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В ходе благоустройства будут сохранены все пешеходных маршрутов, на основе которых и строится план работы.

«На бульваре появится фонтан с арт-объектом по мотивам произведения «Чайка». В зоне отдыха под навесом появится уличная библиотека, где все желающие смогут почитать книги как в бумажном, так и электронном варианте. На площади также будут высажены цветники и вишни. <…> Со стороны ул. Чехова будет располагаться главная входная группа в духе произведений писателя, а на протяжении всей аллеи размещены арт-объекты, посвященные главным произведениям Чехова, которые были написаны в Мелихово»,— поделился министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что в парке также появится памятник писателю и качели на территории всего бульвара.

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