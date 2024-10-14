Во Франции арестовали имущество российских бизнесменов

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Во Франции суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму более 70 млн евро в рамках расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источник.
Уточняется, что арест был наложен на купленные в 2012-2014 годах объекты недвижимости на юго-востоке Франции. В перечень вошли: поместье площадью 22,5 га в Грассе и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо. Автомобили люксовых марок также фигурируют в деле.
Согласно информации источника, владельцами данного имущества могут быть Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм — два предпринимателя российского происхождения, которые имеют паспорта Кипра. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.
Ранее сообщалось, что по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Согласно информации источника, владельцами данного имущества могут быть Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм — два предпринимателя российского происхождения, которые имеют паспорта Кипра. Иные подробности в настоящее время не разглашаются.
Ранее сообщалось, что по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова