В Нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Фото: сайт Кремля
Национальное собрание Франции, которое является нижней палатой парламента страны, отклонило импичмент президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону, передает телеканал BFMTV.
Утверждается, что предложение об импичменте, которое выдвинули парламентарии от левой партии «Неподчинившаяся Франция», поддержали 15 депутатов, входящих в комиссию Нацсобрания по юридическим вопросам. Согласно информации источника, против данной инициативы выступили 54 члена комиссии.
Отмечается, что в голосовании приняли участие 69 из 73 парламентариев.
Напомним, 17 сентября текущего года бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента нынешнему французскому лидеру.
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Отмечается, что в голосовании приняли участие 69 из 73 парламентариев.
Напомним, 17 сентября текущего года бюро Национального собрания Франции одобрило проект резолюции о начале процедуры импичмента нынешнему французскому лидеру.
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Екатерина Коршунова