Во Франции десятки винодельческих домов остановили работу из-за забастовки
Масштабная волна протестов парализовала деятельность 26 французских винных домов, включая всемирно известные Moët & Chandon и Ruinart. Об этом сообщил телеканал LCI.
В забастовке участвуют свыше 80% сотрудников вышеупомянутых компаний. Работники прекратили трудовую деятельность, выражая несогласие с решением холдинга LVMH отменить ежегодную премию, которая выплачивалась всем сотрудникам в рамках программы распределения прибыли.
Профсоюзы подчёркивают, что отмена премии приведёт к существенному сокращению доходов персонала. Потери могут составить 10–15 % от их заработка.
Решение LVMH, вероятно, обусловлено ухудшением финансовых показателей винного сектора. В первом квартале 2025 года прибыль филиала снизились на 33%
Эксперты связывают спад с ограничениями со стороны Китая на ввоз французского коньяка. Эти меры серьёзно повлияли на экспортные возможности винодельческих предприятий.
