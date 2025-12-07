Достижения.рф

Во Франции десятки винодельческих домов остановили работу из-за забастовки

Масштабная волна протестов парализовала деятельность 26 французских винных домов, включая всемирно известные Moët & Chandon и Ruinart. Об этом сообщил телеканал LCI.



В забастовке участвуют свыше 80% сотрудников вышеупомянутых компаний. Работники прекратили трудовую деятельность, выражая несогласие с решением холдинга LVMH отменить ежегодную премию, которая выплачивалась всем сотрудникам в рамках программы распределения прибыли.

Профсоюзы подчёркивают, что отмена премии приведёт к существенному сокращению доходов персонала. Потери могут составить  10–15 % от их заработка.

Решение LVMH, вероятно, обусловлено ухудшением финансовых показателей винного сектора. В первом квартале 2025 года прибыль филиала снизились на 33%

Эксперты связывают спад с ограничениями со стороны Китая на ввоз французского коньяка. Эти меры серьёзно повлияли на экспортные возможности винодельческих предприятий.

