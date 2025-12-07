Режиссёр Олег Урюмцев умер на 68‑м году жизни
В возрасте 67 лет скончался член Союза кинематографистов России, режиссёр Олег Григорьевич Урюмцев. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Урюмцев родился 25 мая 1958 года. Он окончил факультет журналистики Иркутского государственного университета и постановочный факультет ВГИКа по специальности «режиссёр‑постановщик художественного кино и телефильма».
В фильмографии Урюмцева работа над такими картинами, как «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Часовые Победы» и другие.
Постановщик также занимал пост президента Международного кинофестиваля военного кино имени Ю. Н. Озерова и руководил студией «ОНЛИ АРТ».
