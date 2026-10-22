Минимум 16 человек погибли в результате землетрясения в Китае
В Тибетском автономном районе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7, сообщает агентство «Синьхуа». Стихийное бедствие привело к человеческим жертвам и масштабным разрушениям.
По последним данным, в результате подземных толчков погибли не менее 16 человек, ещё 32 получили ранения. Среди пострадавших 11 человек находятся в тяжёлом состоянии, 21 — получили лёгкие травмы.
Серьёзный урон нанесён жилой инфраструктуре. Специалисты зафиксировали обрушение 339 домов.
На месте работают сотрудники экстренных служб, продолжаются поисково‑спасательные мероприятия. Эксперты оценивают масштабы ущерба и оказывают помощь пострадавшим.
Подземные толчки начались в 22:30 в 191 километре северо-восточнее города Нагчу. Он расположен в 300 километрах от столицы Тибета.
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