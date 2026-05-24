Более 200 человек погибли в Конго от лихорадки Эбола

24 мая 2026, 03:59

В Демократической Республике Конго (ДРК) стремительно развивается вспышка лихорадки Эбола. Число предполагаемых летальных исходов превысило 200 человек, сообщает Министерство связи и по делам СМИ в социальной сети X.





По официальным данным, эпидемия затронула три провинции Итури, Северное и Южное Киву. На текущий момент 204 пациента погибли от, предположительно, симптомов, вызванных вирусом.



«Кроме того, зарегистрировано 867 предположительных случаев заражения. Лабораторно пока подтверждены 10 летальных исходов и 91 случай заражения», — заявили в ведомстве.