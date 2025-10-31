Во Франции жених продал место на своём свадебном костюме под рекламу
Во Франции жених продал место на своём свадебном костюме под рекламу, чтобы покрыть расходы на торжество. Об этом сообщает Creapills.
Предприниматель из Лилля Дагобер Ренуф предложил стартапам разместить свои логотипы на пиджаке, в котором он женился. Идея получила поддержку 26 компаний из сферы IT и искусственного интеллекта — портные вручную пришили их логотипы на костюм. Сам Ренуф назвал инициативу экспериментом в маркетинговой коммуникации и способом показать, как бизнес может сотрудничать на основе креативных и взаимовыгодных решений.
После публикации фотографий со свадьбы в СМИ Ренуф заявил, что теперь о событии наверняка узнали все его бывшие, а один из комментаторов даже поинтересовался, какой креатив ожидает его на следующей свадьбе.
