Во Фрязине ищут подрядчика на реконструкцию котельной №13

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную №13, расположенную на Вокзальной улице во Фрязине, планируют реконструировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщат пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию котельной и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершение работ запланировано на 2026 год», — говорится в сообщении.В результате реконструкции мощность котельной должна быть увеличена с 35,35 до 45,5 МВт.
Начальная цена лота составляет 434 миллиона 7 тысяч 450 рублей. Заявки принимаются до 5 декабря.
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