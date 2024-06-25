Во Фрязине появился стихийный мемориал в память о погибших на пожаре

Фото: Роман Савельев
Стихийный мемориал, посвящённый погибшим на пожаре в здании НИИ «Платан», появился во Фрязине: это обгоревшая парта, к которой жители приносят цветы, передаёт корреспондент Роман Савельев.
«На парте стоит зажжённая лампада и табличка с надписью «Фрязино 24.06.24», — отмечается в сообщении.Пожар вспыхнул на пятом этаже НИИ «Платан» вечером в понедельник, 24 июня. Огонь быстро охватил несколько этажей, а вскоре запылало всё здание. Потушить пожар удалось только к утру 25 июня. В Следственном комитете России заявили, что в настоящее время точно известно о шести погибших. Точное количество жертв устанавливается.
По одной из версий, причиной пожара стала неисправность проводки. Кроме того, из-за огня взорвались находившиеся в здании кислородные баллоны, что привело к обрушению перекрытий.
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