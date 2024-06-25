Следственный комитет подтвердил число жертв при пожаре во Фрязине

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При мощном пожаре в административном здании на территории промзоны в подмосковном Фрязине погибли 6 человек. Информацию подтвердили в пресс-службе Следственного комитета России.
Уточняется, что точное количество погибших продолжает устанавливаться. В пресс-службе ведомства отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ по Московской области доложить о комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах трагедии.
По данным ведомства, у директоров управляющей компании здания и фирм-арендаторов проводятся обыски.
Напомним, возгорание произошло в понедельник, 24 июня, в здании НИИ «Платан» в Фрязино. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
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По данным ведомства, у директоров управляющей компании здания и фирм-арендаторов проводятся обыски.
Напомним, возгорание произошло в понедельник, 24 июня, в здании НИИ «Платан» в Фрязино. По предварительным данным, площадь пожара составила 5 тысяч квадратных метров. Для тушения были направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
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Екатерина Коршунова