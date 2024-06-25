Стало известно, где находится «Зеленоградский Чикатило»

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Серийный убийца Юрий Гриценко, которого называют «Зеленоградский Чикатило», уже около года находится в зоне СВО. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
За время своей преступной деятельности он убил пять женщин и совершил 14 разбойных нападений. На свободу должен был выйти этим летом, но вышел раньше — в сентябре 2023 года и отправился в зону проведения спецоперации.
По данным канала, на СВО он поехал по собственной воле, чтобы заработать денег. После смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Служить он будет до конца спецоперации, потом его отпустят на свободу.
Гриценко родился 6 ноября 1962 года в городе Зеленоград. Как позже рассказали знакомые семьи маньяка, мальчик рос замкнутым и нелюдимым. Мать Гриценко была строгой и сильной по характеру женщиной, а его отец работал простым столяром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В штурмовики 62-летнего «Чикатило» не взяли по состоянию здоровья, но для санитарно-эвакуационного взвода Гриценко оказался пригоден», — отмечается в сообщении.
По данным канала, на СВО он поехал по собственной воле, чтобы заработать денег. После смерти его матери неприватизированная квартира в Зеленограде отошла государству. Служить он будет до конца спецоперации, потом его отпустят на свободу.
Гриценко родился 6 ноября 1962 года в городе Зеленоград. Как позже рассказали знакомые семьи маньяка, мальчик рос замкнутым и нелюдимым. Мать Гриценко была строгой и сильной по характеру женщиной, а его отец работал простым столяром. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова