Во Львове эксгумируют останки героя СССР Кузнецова и более 200 советских солдат

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Исполком городского совета Львова принял решение о переносе мемориального комплекса «Холм Славы». Об этом сообщил украинский портал «Захид.нет». Планируется эксгумация останков советских солдат, включая разведчика-героя СССР Николая Кузнецова, и их перезахоронение на городском Голосковском кладбище.
Работы начнутся с перемещения памятника, после чего будут исследованы и эксгумированы останки из 200 одиночных и четырех братских могил, а также могил двух Героев Советского Союза.
Перенос мемориала вызывает споры уже более 20 лет. Российские ветеранские организации и родственники Кузнецова неоднократно обращались с просьбой передать его прах в Россию, чтобы избежать регулярных актов вандализма со стороны националистов.
Николай Кузнецов, советский разведчик-нелегал, действовал в тылу врага во время Великой Отечественной войны под именем Пауля Зиберта. Он погиб в 1944 году в бою с бандеровцами и был захоронен во Львове в 1960 году. Решения суда 2008 года о передаче останков в Россию были отклонены мэром города Андреем Садовым.
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Перенос мемориала вызывает споры уже более 20 лет. Российские ветеранские организации и родственники Кузнецова неоднократно обращались с просьбой передать его прах в Россию, чтобы избежать регулярных актов вандализма со стороны националистов.
Николай Кузнецов, советский разведчик-нелегал, действовал в тылу врага во время Великой Отечественной войны под именем Пауля Зиберта. Он погиб в 1944 году в бою с бандеровцами и был захоронен во Львове в 1960 году. Решения суда 2008 года о передаче останков в Россию были отклонены мэром города Андреем Садовым.
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Мария Моисеева