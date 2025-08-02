Во Львове срубили 70 деревьев из-за того, что они «советские»
В пригороде Львова в рамках реконструкции центральной площади перед ратушей вырубили все деревья под предлогом того, что они «советские». Об этом сообщает РИА Новости.
Мэр города Городок Владимир Ременяк заявил, что вырубка почти 70 деревьев была предусмотрена утверждённым проектом благоустройства. По его словам, на месте деревьев планируется высадить декоративные низкорослые кустарники. При этом он назвал вырубленные деревья «советскими», отметив, что они якобы не соответствуют новому облику площади, ориентированному на европейские стандарты.
Ситуация вызвала недоумение у части местных жителей и пользователей соцсетей, напомнив о принятом в 2015 году на Украине законе о декоммунизации. После его вступления в силу по всей стране стали массово сносить памятники советского периода, а также переименовывать улицы и населённые пункты.
Некторые жители высказали сожаление по поводу утраты зелёной зоны в историческом центре города.
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