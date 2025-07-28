Депутат Журова назвала протесты против россиян в Грузии попыткой поссорить страны

28 июля 2025, 14:54

Фото: iStock/andriano_cz

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о протестах в Тбилиси против российских фехтовальщиков. По ее словам, которые приводит РБ Спорт, подобные действия не отражают позицию всей страны и народа.





Политик подчеркнула, что спортивное мероприятие политизировали, но спорт должен быть вне политики. Смешение этих сфер, по ее мнению, приводит лишь к взаимным претензиям, после чего в отношениях между странами возникает напряженность. ​

«Здесь дело даже не в Украине, а в антироссийской оппозиции в Грузии. <…> Эта акция — попытка поссорить нас с Грузией, показав, что Грузия против России и преподнести эту ситуацию, как позицию страны и народа. Этого бы не хотелось, потому что на самом деле это не так. Никто не хочет портить российско-грузинские отношения», — заявила Журова.