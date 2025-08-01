МИД Румынии потребовал убрать российский флаг в городе Тулча
Глава МИД Румынии Оана Цою официально обратилась к мэрии города Тулча с требованием демонтировать российский флаг, который был установлен возле Художественного музея. Об этом сообщает KR.ru.
Как пояснил представитель музейного комплекса Пол Токание, флаги, включая российский, были размещены в рамках проекта по реставрации исторических зданий города. Проект финансировался по программе развития туризма 2007–2013 годов.
Однако в МИД Румынии считают, что установка российского флага была проведена с нарушением румынского законодательства. В ведомстве подчеркнули, что не соблюдены ни одно из условий, предусмотренных законом о поднятии национальных флагов, которые регламентируют использование флагов иностранных государств на территории Румынии.
На данный момент мэрия Тулчи не предоставила официального комментария по поводу дальнейших действий, однако ожидается, что флаг будет демонтирован в ближайшее время.
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