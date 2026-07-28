Пассажирам автобусов Мострансавто рассказали, как получить страховку после ДТП

28 июля 2026, 16:58

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Пассажиры автобусов Мострансавто в случае аварии, которая повлекла причинение вреда здоровью, могут получить страховку. Это предусмотрено соответствующим федерального законом, напомнили в пресс-службе Минтранса Московской области.





Однако пассажир может рассчитывать на страховое возмещения, только следуя правилам и действующим законам. При посадке и высадке из транспортного средства пассажиры обязаны соблюдать меры безопасности.

«Во время движения автобуса они должны держаться за поручни и ручки сидений. В случае нарушения этих правил страховщик может отказать в выплате. Наличие подтверждения оплаты проезда – дополнительное основание для выплаты страхового возмещения. Поэтому важно оплачивать проезд в автобусах. Все пассажиры Мострансавто могут делать это только безналичным способом. Принимается оплата банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами жителя Московской области или Москвы», – рассказали в министерстве.