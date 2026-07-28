Пассажирам автобусов Мострансавто рассказали, как получить страховку после ДТП
Пассажиры автобусов Мострансавто в случае аварии, которая повлекла причинение вреда здоровью, могут получить страховку. Это предусмотрено соответствующим федерального законом, напомнили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Однако пассажир может рассчитывать на страховое возмещения, только следуя правилам и действующим законам. При посадке и высадке из транспортного средства пассажиры обязаны соблюдать меры безопасности.
«Во время движения автобуса они должны держаться за поручни и ручки сидений. В случае нарушения этих правил страховщик может отказать в выплате. Наличие подтверждения оплаты проезда – дополнительное основание для выплаты страхового возмещения. Поэтому важно оплачивать проезд в автобусах. Все пассажиры Мострансавто могут делать это только безналичным способом. Принимается оплата банковскими картами, транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами жителя Московской области или Москвы», – рассказали в министерстве.При наступлении страхового случая пассажиру Мострансавто нужно обратиться в АО «СОГАЗ» по адресу: Москва, пр-т Академика Сахарова, д.10. Почтовый адрес: 107045, г. Москва, Уланский переулок, д. 26. Можно также позвонить на бесплатную горячую линию по телефону 8 (800) 333-08-88.
Компания «Мострансавто» является подведомственной Минтрансу Московской области.