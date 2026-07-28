Врач назвала самые безопасные виды рыбы с низким содержанием ртути
Некоторые виды рыбы и морепродуктов действительно могут содержать тяжелые металлы, однако полностью отказываться от них не стоит. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По словам специалиста, тяжелые металлы, включая ртуть, кадмий, свинец и мышьяк, попадают в водоемы из окружающей среды, после чего постепенно накапливаются по пищевой цепочке. Сначала они оказываются в планктоне, затем — в мелкой рыбе, а позже переходят к крупным хищникам.
Наибольшее количество ртути, как правило, содержится у крупных и долгоживущих хищных рыб, которые питаются другими морскими обитателями. К таким видам относятся акула и некоторые разновидности тунца.
Гораздо безопаснее, по словам врача, выбирать более мелкую рыбу. Лосось, сельдь, треска и минтай обычно содержат значительно меньше ртути и считаются более предпочтительными для регулярного употребления.
«Мелкая рыба накапливает небольшие количества ртути, более крупная съедает множество мелких рыб, и концентрация вещества постепенно увеличивается на каждом уровне пищевой цепи. Самые высокие показатели обычно обнаруживают у крупных долгоживущих хищников», — пояснила Екатерина Кашух.Эксперт также отметила, что другие тяжелые металлы могут накапливаться иначе. Например, повышенное содержание кадмия иногда выявляют у некоторых моллюсков, которые фильтруют большие объемы воды и вместе с ней поглощают различные загрязняющие вещества.
Врач подчеркнула, что для большинства людей польза от употребления рыбы значительно превышает возможные риски, поэтому главное — выбирать качественные продукты и отдавать предпочтение менее крупным видам.