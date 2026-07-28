Врач назвала самые безопасные виды рыбы с низким содержанием ртути

28 июля 2026, 17:15

Врач объяснила, какую рыбу выбирать, чтобы снизить риск накопления металлов

Фото: Istock / zi3000

Некоторые виды рыбы и морепродуктов действительно могут содержать тяжелые металлы, однако полностью отказываться от них не стоит. Об этом «Известиям» рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





По словам специалиста, тяжелые металлы, включая ртуть, кадмий, свинец и мышьяк, попадают в водоемы из окружающей среды, после чего постепенно накапливаются по пищевой цепочке. Сначала они оказываются в планктоне, затем — в мелкой рыбе, а позже переходят к крупным хищникам.



Наибольшее количество ртути, как правило, содержится у крупных и долгоживущих хищных рыб, которые питаются другими морскими обитателями. К таким видам относятся акула и некоторые разновидности тунца.



Гораздо безопаснее, по словам врача, выбирать более мелкую рыбу. Лосось, сельдь, треска и минтай обычно содержат значительно меньше ртути и считаются более предпочтительными для регулярного употребления.





«Мелкая рыба накапливает небольшие количества ртути, более крупная съедает множество мелких рыб, и концентрация вещества постепенно увеличивается на каждом уровне пищевой цепи. Самые высокие показатели обычно обнаруживают у крупных долгоживущих хищников», — пояснила Екатерина Кашух.