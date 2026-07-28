Диетолог назвал полезную для сосудов ягоду

28 июля 2026, 17:05

Диетолог Поляков: В чернике много витамина C, полезного для сосудов

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Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал полезные свойства черники. Об этом пишет aif.ru.