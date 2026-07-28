Диетолог назвал полезную для сосудов ягоду
Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал полезные свойства черники. Об этом пишет aif.ru.
Черника богата антиоксидантами, которые снимают воспаления, замедляют старение, уменьшают повреждение клеток свободными радикалами и укрепляют сосуды, подчеркнул Поляков. Он отметил, что регулярное употребление черники способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Диетолог также указал, что черника содержит значительное количество витамина C, важного для здоровья сосудов и иммунной системы. По его словам, в ней также присутствуют витамины K и A.
Ранее заведующая отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина раскрыла, сколько ягод смородины можно съедать в день. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: