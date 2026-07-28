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Диетолог назвал полезную для сосудов ягоду

Диетолог Поляков: В чернике много витамина C, полезного для сосудов
Фото: iStock/Arx0nt

Врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков назвал полезные свойства черники. Об этом пишет aif.ru.



Черника богата антиоксидантами, которые снимают воспаления, замедляют старение, уменьшают повреждение клеток свободными радикалами и укрепляют сосуды, подчеркнул Поляков. Он отметил, что регулярное употребление черники способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Диетолог также указал, что черника содержит значительное количество витамина C, важного для здоровья сосудов и иммунной системы. По его словам, в ней также присутствуют витамины K и A.

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Екатерина Коршунова

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