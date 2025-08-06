Во Владивостоке массово теряются китайские туристы из-за отсутствия 4G
Во Владивостоке массово теряются китайские туристы из-за отсутствия 4G в последнюю неделю. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Как правило, гости города не могут найти дорогу до отеля. К тому же часто туристы отбиваются от своих групп и теряют их. Гражданам Китая помогают полицейские, сотрудники кафе и прохожие.
В июле и августе во Владивостоке наблюдается большой приток китайских туристов. При этом из-за проблем с интернетом они не имеют возможности использовать карты и переводчики, в связи с чем теряются в городе. В связи с этим приезжим советуют обзавестись офлайн картами и брать с собой наличные.
С такими же проблемами сталкиваются и жители Владивостока. В городе ограничивают интернет для обеспечения безопасности, из-за чего людям приходится заказывать такси по телефону и пользоваться наличкой. К тому же работу остановили некоторые предприниматели.
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