Во Владивостоке спасли пенсионера, проглотившего крупный зубной протез
Во Владивостоке врачи спасли 80-летнего мужчину, который случайно проглотил съёмный зубной протез. Об этом сообщили в ночь на 26 октября в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.
Пациент поступил в приёмное отделение Владивостокской клинической больницы №1 с сильной болью в верхней части живота. Выяснилось, что протез он проглотил неделю назад. Всё это время мужчина терпел, надеясь, что «желудок справится сам», но состояние организма не улучшалось.
Диагностика показала, что крупный инородный предмет не мог выйти естественным путём, а его острые края повредили слизистую и создавали угрозу перфорации пищевода. Эндоскописты провели сложную операцию и извлекли протез с помощью особого инструмента — «аллигатора с крысиным зубом». Слизистую удалось сохранить. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его уже выписали.
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