Во Владивостоке спасли пенсионера, проглотившего крупный зубной протез

26 октября 2026, 03:29

Во Владивостоке врачи спасли пенсионера, который проглотил зубной протез неделю назад

Фото: iStock/Gumpanat

Во Владивостоке врачи спасли 80-летнего мужчину, который случайно проглотил съёмный зубной протез. Об этом сообщили в ночь на 26 октября в канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX.