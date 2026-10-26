На Сахалине огнеборцы тушат возгорание кровли и балкона многоквартирного дома
В поселке Вахрушев Сахалинской области загорелась кровля многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар начался в доме на улице Центральной. Огонь охватил балкон на третьем этаже и перекинулся на крышу, площадь пожара предварительно составляет 800 кв. метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 30 человек. Для жильцов развернули два пункта временного размещения — на базе МФЦ и спортивной школы.
В настоящий момент на месте работают 16 специалистов и 6 единиц техники. Причину возгорания установит дознаватель МЧС России.
Ранее «Радио 1» передавало, что столичные полицейские изъяли у водителя и пассажира автомобиля наркотики и около трёх тысяч таблеток алпразолама. Подробности читайте здесь.
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