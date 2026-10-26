Эндокринолог предупредила о риске тяжёлого течения гриппа при сахарном диабете
Сахарный диабет входит в число самых значимых факторов риска тяжёлого течения гриппа и некоторых других респираторных инфекций. Об этом рассказала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Наталья Мокрышева. Её слова передает РИА Новости.
Мокрышева отметила, что при диабете организм постоянно находится в состоянии хронического воспаления и иммунного дисбаланса. В то же время надо понимать, что любая вирусная инфекция, включая грипп, может стать мощным триггером: она провоцирует развитие гипергликемии (уровень сахара в крови превышает норму) и делает уровень глюкозы нестабильным.
Такая ситуация усложняет контроль над течением заболевания и создаёт угрозу декомпенсации. В числе острых жизнеугрожающих осложнений, которые могут появиться, эксперт назвала диабетический кетоацидоз и гиперосмолярное гипергликемическое состояние.
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