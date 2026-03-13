Во Владивостоке уберут памятник Солженицыну по требованию Тихоокеанского флота
Власти Владивостока приняли решение перенести памятник писателю Александру Солженицыну с Корабельной набережной. С инициативой выступили представители Тихоокеанского флота.
Как сообщает издание «Подъём», в руководстве флота посчитали, что монумент не соответствует тематике мемориалов, которые размещают на этой набережной. В результате администрация города согласилась демонтировать скульптуру и перенести её на новое место.
Памятник планируют перевезти в сквер на улице Овчинникова. Сделать это должны до 2 июля. При этом общественные слушания по поводу переноса проводить не стали. В мэрии объяснили решение тем, что скульптура не имеет статуса объекта культурного наследия.
О переносе не уведомили и автора памятника — скульптора Петра Чегодаева. По его словам, новое расположение лишит композицию первоначального смысла. Монумент изображает Солженицына, сходящего по трапу, словно возвращающегося из-за моря.
Памятник открыли во Владивостоке в 2015 году. Уже через месяц после установки неизвестные повесили на него табличку с надписью «Иуда». Позже один из участников той акции, активист Шинкаренко, став депутатом городской думы, предлагал демонтировать монумент из-за близости к мемориалу «Боевая слава ТОФ», однако тогда инициативу не поддержали.
