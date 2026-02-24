Простоявшая почти полвека на улице машина стала экспонатом
Автомобиль Lancia Fulvia, который долгие годы стоял припаркованным на улице в итальянском городке Конельяно, отреставрировали и разместили как экспонат неподалеку от места, где он находился раньше. Об этом РИА Новости рассказал командующий городской полицией Клаудио Малламаче.
О машине, простоявшей на одном месте почти полвека, итальянские и зарубежные СМИ писали в октябре 2021 года. По их данным, седан не менял «прописку» 47 лет. Как уточнил Малламаче, автомобиль выпустили в 1970 году и он не все время был полностью неподвижным. Со временем владельцы, когда уже стали пожилыми, использовали его как склад при своем газетном киоске. После его закрытия, по оценке полицейского, последние 20-25 лет машина практически не выезжала.
После всплеска внимания в конце 2021 года группа местных энтузиастов забрала Lancia на восстановление. 14 февраля обновленный автомобиль в прежнем серо-голубом цвете установили во дворе соседней школы сомелье. Прежние владельцы — им сейчас 99 и 89 лет — смогут видеть машину из окна своего дома.
По словам Малламаче, рядом раньше рос тополь, но из-за возраста дерево спилили. Теперь городские власти планируют продумать навес, чтобы защитить экспонат. На церемонии открытия «нового памятника» присутствовал экс-глава региона Венето и известный местный политик Лука Дзайя. Он, как отметил представитель полиции, признался, что в школьные годы по пути на занятия иногда трогал эту машину «на удачу».
Читайте также: