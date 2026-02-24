24 февраля 2026, 22:16

Простоявшая почти полвека на улице машина стала экспонатом в Италии

Фото: istockphoto/A_Columbo

Автомобиль Lancia Fulvia, который долгие годы стоял припаркованным на улице в итальянском городке Конельяно, отреставрировали и разместили как экспонат неподалеку от места, где он находился раньше. Об этом РИА Новости рассказал командующий городской полицией Клаудио Малламаче.