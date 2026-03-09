Купол Центрального вокзала обрушился в Глазго из-за пожара
На Центральном вокзале шотландского города вспыхнул крупный пожар после возгорание в вейп‑шопе. Об этом сообщает BBC.
В результате инцидента здание вокзала, являющееся архитектурным памятником XIX века, серьезно пострадало: купол исторического сооружения обрушился. Огонь полностью уничтожил расположенные внутри кофейню The Sexy и парикмахерскую.
Из здания оперативно эвакуировали всех людей. По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящий момент пожарные продолжают борьбу с огнем. Сейчас вокзал временно закрыли, движение всех поездов приостановлено.
В годы Первой мировой войны часть его подземелий использовали как временный морг для солдат, скончавшихся от ранений по пути домой. Во время Второй мировой войны здесь приняли ряд оборонительных мер — в частности, стеклянную крышу выкрасили в черный цвет, чтобы не привлекать внимания вражеской авиации во время бомбардировок города.
