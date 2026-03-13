В Калужской области гендер-пати у памятника Жукову обернулась уголовным делом
В Калужской области многодетная семья оказалась под угрозой уголовного преследования после гендер-пати у памятника маршалу Георгию Жукову. Следственный комитет возбудил дело по факту вандализма.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в деревне Стрелковка — на родине советского полководца. Здесь установлен мемориал в честь Жукова. Супруги вместе с двумя детьми решили провести возле памятника гендер-пати — праздник, на котором родители узнают пол будущего ребёнка.
Во время мероприятия участники распылили баллончик с краской. Облако оказалось синего цвета — семья узнала, что у них родится мальчик. Однако на следующий день сотрудники мемориального комплекса обнаружили, что памятник и прилегающая территория оказались испачкана краской.
После этого региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о вандализме. Позднее правоохранители установили, что краску оставила семья, проводившая праздник.
История вызвала бурную реакцию в соцсетях. Часть пользователей считает возбуждение уголовного дела слишком жёсткой мерой. Другие отмечают, что проводить подобные мероприятия у памятника маршалу Великой Отечественной войны неуместно.
