В Калужской области гендер-пати у памятника Жукову обернулась уголовным делом

Фото: iStock/Fotokot197

В Калужской области многодетная семья оказалась под угрозой уголовного преследования после гендер-пати у памятника маршалу Георгию Жукову. Следственный комитет возбудил дело по факту вандализма.



Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл в деревне Стрелковка — на родине советского полководца. Здесь установлен мемориал в честь Жукова. Супруги вместе с двумя детьми решили провести возле памятника гендер-пати — праздник, на котором родители узнают пол будущего ребёнка.

Во время мероприятия участники распылили баллончик с краской. Облако оказалось синего цвета — семья узнала, что у них родится мальчик. Однако на следующий день сотрудники мемориального комплекса обнаружили, что памятник и прилегающая территория оказались испачкана краской.

После этого региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о вандализме. Позднее правоохранители установили, что краску оставила семья, проводившая праздник.

История вызвала бурную реакцию в соцсетях. Часть пользователей считает возбуждение уголовного дела слишком жёсткой мерой. Другие отмечают, что проводить подобные мероприятия у памятника маршалу Великой Отечественной войны неуместно.

Иван Мусатов

