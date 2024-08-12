Воробьёв поставил задачу завершить подготовку домов к зиме до старта отопительного сезона

В Подмосковье теперь можно будет заказать вывоз строительных отходов по специальному телефону и на новом сайте. Об этом объявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он напомнил, что в регионе с сентября 2021 года запрещено перемещать отходы без электронного талона.