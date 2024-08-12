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Воробьёв поставил задачу завершить подготовку домов к зиме до старта отопительного сезона

12 августа 2024, 15:26
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Воробьёв поставил задачу подготовить дома к зиме до отопительного сезона
Инженерные коммуникации, подъезды, подвалы, чердаки, кровли и фасады многоквартирных домов нужно привести в надлежащее состояние до наступления осенне-зимнего периода. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
«В каждом нашем муниципалитете идёт масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трёх слагаемых. Первое – это котельная, второе - теплосети, третье – многоквартирные дома. У нас свыше 50 тысяч МКД. Важно предложить своевременный подход в подготовке тех домов, которые находятся в зоне риска. Эту работу нужно делать оперативно, чтобы иметь больше времени для наведения порядка в подвале, замены труб, а также для таких нюансов, как индивидуальные тепловые пункты и прочие коммуникации», – сказал Воробьёв.


В Подмосковье – 53 534 многоквартирных дома. Это больше всего в стране. Инспекторы проверят исправность электрооборудования, опрессовку систем отопления, теплоизоляцию на трубопроводах горячего водоснабжения, посмотрят, насколько сухие подвалы. Отдельное внимание уделят тепловому контуру дома. Всего в чек-листе – 24 пункта.
«Акты подготовки МКД к зиме без подписей управдомов мы принимать не будем. Люди должны понимать, в каких домах им предстоит встречать зиму, и в данном случае управдомы являются нашими помощниками», - добавил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.
А зампред правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поставил задачу устранить все замечания до октября.

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Школу №4 в Красноармейске ждёт капремонт
12 августа 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Здание школы №4, расположенное на улице Новая Жизнь в городе Красноармейск Пушкинского округа, планируют капитально отремонтировать, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подряд включает в себя выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, выполнение капитального ремонта в здании школы общей площадью 5485,5 квадратных метра, построенном в 1969 году, а также поставка всего оборудования, необходимого для функционирования учебного заведения. Работы должны быть завершены в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 475 миллионов 323 тысячи 726 рублей 31 копейку, заявки принимаются до 20 августа.

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В Мытищах построят детсад на 450 мест
12 августа 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Детский сад, рассчитанный на 450 воспитанников, построят на Силикатной улице в Мытищах, работы должны начаться уже в этом году, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дошкольное учреждение рассчитано на комфортное размещение восемнадцати групп для 450 детей. Общая площадь объекта составит около 5,8 тыс. квадратных метров», — отметил министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В здании будут расположены групповые ячейки со спальнями, буфетными, раздевалками и туалетными, а также спортивный и музыкальный залы, универсальное помещение для развивающих занятий, кабинет логопеда и медпункт.

На прилегающей территории обустроят 18 игровых и две спортивные площадки, между которыми высадят живую изгородь.

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В Подмосковье с начала сезона совершили 12 млн поездок на арендованных самокатах
12 августа 2024, 15:02

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московской области с начала сезона совершили более 12 млн поездок на арендованных самокатах. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сезон кикшеринга в регионе был открыт в конце марта. За это время электросамокатами воспользовались более 12 млн раз. Средняя продолжительность аренды составила 16 минут, максимальное расстояние поездки – 50 км», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что среди городских округов электросамокаты больше всего популярны в Долгопрудном, Королёве и Красногорске.

Сегодня в области доступно для аренды около 28 тыс. электросамокатов. В Подмосковье оборудовано 13 тысяч виртуальных парковок возле станций метро, МЦД или железнодорожных станций, а также на территориях с повышенной транспортной и пешеходной доступностью.

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Порномодель Блю объяснила пользу супружеских измен
DM: Порномодель Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу
12 августа 2024, 14:51

Фото: iStock/AndreyPopov

Скандальная австралийская порномодель Бонни Блю заявила, что супружеские измены могут приносить пользу. Об этом информирует Daily Mirror.
По мнению порномодели, измены делают человека лучшим партнером. Блю утверждает, что мужчина может быть дома, разбираться с жалобами супруги и смотреть за детьми, после чего «спокойно ускользать куда-то только для получения удовольствия».

Сама порномодель не боится, что ей будут изменять, так как она считает себя особенно привлекательной и искусной в постели.

Ранее психолог Елена Кузнецова назвала лучший способ пережить супружескую измену. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Бывший завод Volkswagen начал выпуск авто в Калуге
Бывший завод Volkswagen планирует выпустить 27 тысяч машин до конца 2024 года
12 августа 2024, 14:21

Фото: iStock/VTT Studio

Автозавод «АГР» (бывший автозавод Volkswagen) приступил к сборке автомобилей в Калуге. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов на заседании правительства.
Уточняется, что сборка автомобилей началась с текущего месяца. До конца этого года «АГР» намерен собрать 27 тысяч машин.

Попов не сообщил, какие марки авто будут собирать на предприятии. Отмечается, что все предприятия в регионе возобновили работу.

Напомним, Volkswagen объявил об остановке производства машин в Калуге 3 марта 2022 года. Причиной стало нарушение логистических цепочек из-за западных санкций. В Калуге выпускались Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid. В январе текущего года на парковках бывшего завода концерна в Калужской области обнаружили тысячи автомобилей.

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Действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии
Мишустин сообщил о расширении действия ОСАГО на территорию Белоруссии
12 августа 2024, 13:54

Фото: iStock/djedzura

Правительство России подготовило законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
Отмечается, что нововведение позволит владельцам авто при желании расширить покрытие полиса на территорию Белоруссии Для этого им не потребуется выплачивать дополнительную страховку, поскольку компенсации при ДТП будут включаться в существующее страхование.

Кроме того, сохранится возможность использования электронного документа.

Мишустин подчеркнул, что новый механизм вступит в силу 1 октября 2024 года.

Также премьер добавил, что в правительстве рассчитывают на облегчение поездок в Белоруссию на автомобилях, в дом числе для туристов и предпринимателей.

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Жителям Московской области теперь будет проще заказать вывоз строительных отходов
12 августа 2024, 13:53

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье теперь можно будет заказать вывоз строительных отходов по специальному телефону и на новом сайте. Об этом объявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Он напомнил, что в регионе с сентября 2021 года запрещено перемещать отходы без электронного талона.
«В этом талоне указывается место образования, место приёма, номера машин и объём отходов. Мы провели аналитику и выявили, что у нас в летний период количество запросов и заявок на вывоз строительных отходов вырастает в три раза. За 2024 год в Подмосковье уже выписано 852 тысячи электронных талонов. Это легально вывезенные строительные отходы, это большие цифры. Мы видим, что в июне, июле и августе у нас формируется больше всего таких заявок», – рассказал Фирсов на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами муниципалитетов и региональным правительством.
По его словам, теперь легально оформить вывоз стройотходов жителям Московкой области будет проще.
«Мы в июне специально просмотрели топ запросов в «Яндексе». Порядка 2,5 тысяч запросов посвящено тому, как вывезти строительные отходы. Видим, что жители готовы заказывать легальный вывоз. Им необходим сервис, с помощью которого они могли бы узнавать, как правильно это сделать. По вашему поручению мы сделали телефон 122#7 для заказа вывоза строительных отходов. Теперь жители могут по этому телефону заказать легального возчика, который приедет и вывезет отходы на легальную площадку», – отметил министр.
Помимо этого, по словам Фирсова, создан сайт стройотходы.рф, где имеется список законных возчиков. Таким образом, заказать вывоз отходов от строительных работ в Подмосковье теперь можно по телефону и на новом сайте.

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#губернатор
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Жителей Подмосковья пригашают подать заявку на премию «Время молодых»
12 августа 2024, 13:44

Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Продолжается приём заявок на всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодежная столица России», к участию приглашаются жители всех регионов России, включая Московскую область, сообщает пресс-служба Минпромторга России.
«Премия «Время молодых» направлена на общественное признание достижений молодых людей и лидеров сферы молодёжной политики», — отмечается в сообщении.
Сроки приёма заявок зависят от номинации. На являющийся частью премии Всероссийский конкурс профессионального мастерства заявки принимаются до 16 августа. Приём заявок на номинацию «Вклад в молодость» для физических и юридических лиц, которые внесли вклад в развитие отрасли, продлится до 1 сентября. Заявительные письма на конкурс «Молодёжная столица России» можно присылать до 16 августа, а заявочные книги — до 31 августа.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте время-молодых.рф.

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«Бьет даже в зонтик»: Спасатель рассказал, как избежать удара молнии
Спасатель Халилов: молния может ударить даже в зонтик
12 августа 2024, 13:41

Фото: istockphoto/Yury_Dmitrienko

В Забайкалье женщина во время непогоды вышла на улицу с электронной сигаретой, в которую попала молния, и скончалась. По словам очевидцев, это произошло моментально.
Организатор курсов выживания, аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов в беседе с «Радио 1» сообщил, что любые металлические предметы, которые создают электро-магнитные волны, усиливают вероятность попадания молний.

«Полностью гарантий нет никаких: и в лесу небезопасно, и в воде опасность есть, и даже в городе, хоть столько зданий. Часто молнии бьют в людей. Металлические предметы, предметы, которые электро-магнитные волны создают, телефоны – это все усиливает вероятность попадания молний», — сказал эксперт.

Спасатель рассказал, как вести себя в непогоду и где укрываться.

«Если погода портится, нужно быстрее найти укрытие: торговый центр, магазин, фундаментальные здания, метро, автомобиль. Даже если молния попадет в автомобиль, человек будет изолирован, как в капсуле. До него не достанет. Когда мы видим людей, которые прячутся под высокие деревья, тоже риск: бывают случаи, когда молния прямя в дерево попадает и людей складывает. Это же было недавно в парке «Патриот», где несколько человек получили повреждения с печальными последствиями. На открытых пространствах нельзя находиться, под большими деревьями нельзя, нежелательно использовать телефоны», — предостерег Эдуард Халилов.

Он добавил, что молния может ударить даже в зонтик.

«Есть случаи, когда молния попадает прямо в зонтик, это тоже приемник. Как в горах, когда альпинисты поднимают палки на вершине, и молния в них бьет. Поэтому задача – не оставаться на улице в непогоду. Лучше переждать. Она, как быстро приходит, так и уходит быстро. Нужно себя уберечь от лишнего риска», — заключил эксперт.

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