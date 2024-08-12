Воробьёв поставил задачу завершить подготовку домов к зиме до старта отопительного сезона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв поставил задачу подготовить дома к зиме до отопительного сезона
Инженерные коммуникации, подъезды, подвалы, чердаки, кровли и фасады многоквартирных домов нужно привести в надлежащее состояние до наступления осенне-зимнего периода. Такую задачу поставил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
В Подмосковье – 53 534 многоквартирных дома. Это больше всего в стране. Инспекторы проверят исправность электрооборудования, опрессовку систем отопления, теплоизоляцию на трубопроводах горячего водоснабжения, посмотрят, насколько сухие подвалы. Отдельное внимание уделят тепловому контуру дома. Всего в чек-листе – 24 пункта.
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«В каждом нашем муниципалитете идёт масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трёх слагаемых. Первое – это котельная, второе - теплосети, третье – многоквартирные дома. У нас свыше 50 тысяч МКД. Важно предложить своевременный подход в подготовке тех домов, которые находятся в зоне риска. Эту работу нужно делать оперативно, чтобы иметь больше времени для наведения порядка в подвале, замены труб, а также для таких нюансов, как индивидуальные тепловые пункты и прочие коммуникации», – сказал Воробьёв.
В Подмосковье – 53 534 многоквартирных дома. Это больше всего в стране. Инспекторы проверят исправность электрооборудования, опрессовку систем отопления, теплоизоляцию на трубопроводах горячего водоснабжения, посмотрят, насколько сухие подвалы. Отдельное внимание уделят тепловому контуру дома. Всего в чек-листе – 24 пункта.
«Акты подготовки МКД к зиме без подписей управдомов мы принимать не будем. Люди должны понимать, в каких домах им предстоит встречать зиму, и в данном случае управдомы являются нашими помощниками», - добавил вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.А зампред правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поставил задачу устранить все замечания до октября.
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Лора Луганская