Во Власихе проведут реконструкцию теплового пункта

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Центральный тепловой пункт планируют реконструировать во Власихе, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и реконструировать центральный тепловой пункт «Спортивный». После проведения реконструкции мощность отельной должна составить 5,025 МВт. Завершение работ запланировано на 2025 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 75 миллионов 74 тысячи 936 рублей, заявки принимаются до 11 сентября. Финансирование работ предусмотрено из бюджетов Московской области и округа Власиха.
Читайте также:
В деревне Кузнецово под Клином построили котельную
В Долгопрудном к середине сентября отремонтируют 13,5 км тепловых сетей
В Рошале проведут капремонт котельной
Лев Каштанов