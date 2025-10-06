Во Внуково арестовали москвича за пьяный дебош и мат в зале ожидания

06 октября 2025, 11:19

Агрессивного пассажира во Внуково осудили на 15 суток за мелкое хулиганство

Фото: Istock / pashapixel

В московском аэропорту Внуково в конце сентября задержали мужчину, устроившего пьяный дебош. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».