Во Внуково арестовали москвича за пьяный дебош и мат в зале ожидания
В московском аэропорту Внуково в конце сентября задержали мужчину, устроившего пьяный дебош. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Инцидент произошёл около часа дня — сотрудники аэропорта заметили пассажира, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Согласно материалам суда, мужчина вёл себя крайне агрессивно: громко кричал, нецензурно выражался, размахивал руками и шатался. На законные требования пройти в отдел полиции он отреагировал грубо и отказался подчиняться.
В итоге хулигана признали виновным по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство с сопротивлением законному требованию) и отправили отбывать 15 суток в спецприемник.
