Российская школьница скончалась на глазах у друзей после ссоры с парнем

06 октября 2025, 10:32

В Свердловской области школьница умерла во время встречи с друзьями

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

В посёлке Буланаш Свердловской области 16-летняя Екатерина (имя изменено) умерла в ночь на 4 октября на глазах у друзей.





Знакомые девушки, которые стали свидетелями трагедии, сообщили о случившемся URA.RU. С их слов, погибшая жила в Екатеринбурге, но часто навещала бабушку в Буланаше. В тот вечер Катя пришла в гости к друзьям. В компании распивали алкоголь. Внезапно друзья обнаружили девушку без признаков жизни.



Один из друзей школьницы отметил, что перед инцидентом Катя поссорилась с парнем. Причиной конфликта стала ревность.

«В школе училась плохо, уроки пропускала. Могла покурить в школьном туалете, вела разгульную жизнь. Её воспитанием занимались бабушка и мама, дедушки и отца у неё не было», — рассказал третий собеседник.