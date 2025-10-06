В российском городе дети искалечили кошку, засунув ей в пасть петарду

06 октября 2025, 10:13

В Комсомольске-на-Амуре подростки взорвали петарду у кошки в пасти

Фото: Istock/Alexandr Lebedko

В Комсомольске-на-Амуре подростки поместили петарду в пасть кошке и привели её в действие. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.