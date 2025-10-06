В российском городе дети искалечили кошку, засунув ей в пасть петарду
В Комсомольске-на-Амуре подростки поместили петарду в пасть кошке и привели её в действие. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Инцидент произошёл в подъезде дома на Интернациональном проспекте. Жители дома слышали хлопки, но предположили, что дети используют пиротехнику. Позже они обнаружили животное с травмами.
Волонтёры центра «Преданное сердце» доставили кошку по кличке Маруся в ветеринарную клинику. По их информации, у животного повреждена челюсть, имеются ожоги языка, и оно не может принимать пищу или полностью закрывать пасть.
В настоящее время кошка проходит курс противошоковой терапии. Активисты организовали сбор средств на лечение, которое оценивается примерно в 40 тысяч рублей. Представители центра планируют обратиться с заявлением в полицию.
Ранее в Подмосковье мужчина жестоко избил собаку-инвалида и швырнул её об асфальт.
Читайте также: