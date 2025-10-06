В Таиланде мужчина и женщина продавали детей туристам для сексуальных утех
В Таиланде полиция задержала владельцев отеля по подозрению в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Как сообщает The Pattaya News, правоохранительные органы провели обыск в гостинице в районе Донгтан-Керв в Паттайе 2 октября.
В ходе операции офицеры обнаружили трёх несовершеннолетних: двух 15-летних мальчиков и девочку. По версии следствия, постояльцы отеля, который сдавал номера посуточно и на длительный срок, использовали этих детей в интимных целях.
Хозяевами заведения оказались 77-летний гражданин Нидерландов и 58-летняя гражданка Таиланда. Им предъявили обвинения в торговле людьми и вовлечении несовершеннолетних в проституцию.
Выяснилось, что нидерландец уже фигурировал в аналогичном деле в 2016 году, но тогда суд не установил его вину. Предполагают, что мужчина вернулся в Таиланд в 2017 году, возобновил незаконный бизнес и продолжал им управлять до момента задержания.
