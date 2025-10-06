В Таиланде мужчина и женщина продавали детей туристам для сексуальных утех

06 октября 2025, 09:27

Фото: Istock/somkku

В Таиланде полиция задержала владельцев отеля по подозрению в торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Как сообщает The Pattaya News, правоохранительные органы провели обыск в гостинице в районе Донгтан-Керв в Паттайе 2 октября.