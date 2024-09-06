В Воскресенске открылось 83 избирательных участка

Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
83 участка для очного голосования на выборах в муниципальный Совет депутатов открыли на территории городского округа Воскресенск, голосование будет проходить в течение трёх дней: 6, 7 и 8 сентября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Глава Воскресенска Алексей Малкин в 8 утра открыл голосование на участке №155. Он также напомнил, что многие избиратели предпочли электронную форму волеизъявления.
Отмечается, что в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) участвуют те, кто подал соответствующее заявление через портал госуслуг до 2 сентября.
Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера все три дня выборов.
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«У нас округ разделён на пять избирательных округов, где будут выбраны по пять депутатов. Очень удобно, что жители могут проголосовать как на участке, так и в электронном формате», — сказал Малкин.
Отмечается, что в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) участвуют те, кто подал соответствующее заявление через портал госуслуг до 2 сентября.
Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми вечера все три дня выборов.
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Лев Каштанов