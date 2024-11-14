Во Всемирный день качества россиян дали советы по покупке качественных товаров

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Товаровед Лидия Алексеева во Всемирный день качества заявила, что при большом количестве разных товаров легко запутаться, поэтому сделать правильный выбор могут помочь специальные приложения.
«Отличным помощником при совершении покупок станут специальные приложения, которые помогут найти подходящие товары в магазине», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Алексеева.
Как пишет издание, к таким приложением относятся, например, «Честный знак», «Е-добавки», Rate & Goods и многие другие.
До этого сообщалось, что Роспотребнадзор проверил маркировку более 1 млн 150 тыс. товаров за 10 месяцев этого года.
«Важным знаком качества является маркировка товаров средствами идентификации, С помощью неё можно отследить товар от поля до прилавка. Возможности маркировки внедряются и используются различными структурами и ведомствами. Роспотребнадзор продолжает пресечение оборота немаркированной продукции. За 10 месяцев 2024 года сотрудниками ведомства были проинспектированы свыше 1 млн 150 тыс. единиц товаров», – приводит АГН «Москва» сообщение ведомство.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль осуществление процедуры утренних фильтров в школах и детских садах после массовых сообщений о случаях выявления вируса Коксаки в регионах.
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