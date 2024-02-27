Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 3 балла

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Во вторник утром, 27 февраля, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На дорогах зафиксировано более 823 тысяч автомобилей.
В Минтрансе отметили что движение автомобилей затруднено на Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Осташковском, Можайском и Щёлковском шоссе.
Стоит подчеркнуть, что также наблюдаются заторы на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».
Кроме этого в министерстве призывают водителей быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
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В Минтрансе отметили что движение автомобилей затруднено на Варшавском, Каширском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Осташковском, Можайском и Щёлковском шоссе.
Кроме этого в министерстве призывают водителей быть более внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
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Мира Полтева