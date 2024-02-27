Во вторник утром дороги Подмосковья загружены на 3 балла

В Сети все больше распространяется методы мошенничества с использованием искусственного интеллекта. Так, в мессенджере Telegram мошенники начали активно использовать нейросети, чтобы подделывать голосовые и даже видеосообщения якобы от знакомых жертвы. Сообщения-обманки могут быть сделаны настолько качественно, что не вызывают сомнений у жертвы.