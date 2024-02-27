В Мытищах «дрифтер» выложил в сеть запись поездки и получил десять штрафов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Молодого человека, совершавшего опасные автоманёвры на перекрёстке в Мытищах и выложившего видеозапись своего «дрифта» в сеть, нашли и оштрафовали, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Видеозапись полицейские обнаружили в ходе мониторинга Интернета. В кратчайшие сроки было установлено, кому принадлежит автомобиль, а также что за рулём во время «дрифта» находился 18-летний сын владельца. В отношении нарушителя было составлено десять протоколов об административных нарушениях, включая проезд на красный свет, нарушение правил разворота и прочее. Сумма штрафов составила 14 тысяч рублей», — говорится в сообщении.В полиции юноша объяснил, что хотел «понтануться» перед друзьями, и признал, что был неправ.
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