Водитель показал, как дорога в Крым превратилась в смертельную рулетку

15 августа 2026, 13:02

На трассе «Новороссия» автомобилистам приходится ехать под угрозой атак БПЛА

Фото: Istock / Nickolya

В Сети появилось видео с поездки по сухопутному маршруту в Крым через Мариуполь, Мелитополь, Чонгар и Армянск. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».