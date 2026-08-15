Водитель показал, как дорога в Крым превратилась в смертельную рулетку
В Сети появилось видео с поездки по сухопутному маршруту в Крым через Мариуполь, Мелитополь, Чонгар и Армянск. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
Автор ролика показал обстановку на дороге и рассказал, с какими рисками, по его словам, сейчас сталкиваются водители на этом направлении.
По словам мужчины, особую опасность представляют украинские беспилотники. Он утверждает, что дроны атакуют в том числе грузовой транспорт и бензовозы, из-за чего отдельные участки маршрута приходится преодолевать с повышенной осторожностью.
На кадрах, которые он снял во время поездки, видны последствия ударов — повреждённый и сгоревший транспорт вдоль дороги. Автор предупреждает других автомобилистов, что ситуация на маршруте остаётся напряжённой, а поездка по сухопутному коридору может быть связана с риском попасть под удар.
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