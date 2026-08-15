В Лондоне нашли труп бывшего профессора Кембриджа, пишут СМИ

15 августа 2026, 12:41

Guardian: Труп бывшего профессора Кембриджа Ардея нашли в Лондоне

Фото: istockphoto/Lawrey

В Лондоне обнаружили тело экс-профессора Кембриджа Джейсона Ардея. Об этом стало известно 15 августа.