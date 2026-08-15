В Лондоне нашли труп бывшего профессора Кембриджа, пишут СМИ
В Лондоне обнаружили тело экс-профессора Кембриджа Джейсона Ардея. Об этом стало известно 15 августа.
Как сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные полиции, 37-летнего ученого нашли мертвым в своем доме на юге британской столицы. Кончина Ардея последовала за его отставкой, объявленной в среду на фоне скандала с плагиатом в докторской диссертации и обвинений в фальсификации академических достижений.
В Кембриджском университете уже инициировали внутреннее расследование по факту нарушений, а также анонсировали пересмотр процедуры назначений на высокие должности. Полиция квалифицирует смерть как неожиданную, однако признаков криминального характера не установили. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в лесу Петербурга нашли труп мужчины с переломанными костями. Подробности в нашем материале.
Читайте также: