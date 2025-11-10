Россиянка обратилась в полицию Малайзии из-за домогательств в прямом эфире
Малайзийский блогер во время прямого эфира начал делать непристойные предложения российской модели Алисе Касимовой. Девушка в этот момент спокойно обедала в одном из кафе Куала-Лумпура. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации источника, тиктокер Hazren Rich заявил модели, что она его возбуждает, и начал комментировать её внешность. Касимова несколько раз потребовала, чтобы он оставил её в покое. Однако блогер в ответ стал выражаться ещё более откровенно.
После этого российская модель вызвала полицию. Увидев это, парень немедленно прекратил трансляцию и скрылся с места. Позднее он удалил свой аккаунт в соцсети. Алиса намерена взыскать с него компетенцию за моральный вред. Правоохранительные органы Малайзии уже начали проверку по этому инциденту.
