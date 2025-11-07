Достижения.рф

Блогер Карина Кросс с обручальным кольцом: стало известно, кто её избранник

Кросс показала обручальное кольцо и засветила роман с 21-летним хоккеистом
Карина Кросс (Фото: Instagram* / @karinakross)

Карина Кросс вновь появилась на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщает Super.



Блогер продемонстрировала украшение на презентации нового альбома Jony, однако комментировать личную жизнь по-прежнему отказалась.

Сердце Карины занято — её избранником стал 21-летний хоккеист по имени Марк.
Пара старается не афишировать отношения, но при этом не раз попадала в объективы камер.

В октябре Карина и Марк вместе отдыхали в Египте. Они арендовали роскошный номер с джакузи на крыше в одном из пятизвёздочных отелей.

Несмотря на попытки не выдавать себя, внимательные подписчики заметили совпадения: блогер и спортсмен публиковали кадры из одних и тех же локаций — с террасы отеля, с сафари по пустыне и из того самого джакузи с видом на закат.

