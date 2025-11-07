Блогер Карина Кросс с обручальным кольцом: стало известно, кто её избранник

07 ноября 2025, 22:14

Кросс показала обручальное кольцо и засветила роман с 21-летним хоккеистом

Карина Кросс (Фото: Instagram* / @karinakross)

Карина Кросс вновь появилась на публике с обручальным кольцом на безымянном пальце. Об этом сообщает Super.