Россиянам предлагают фартуки за 1,4 миллиона для жарки шашлыков
Итальянский бренд Miu Miu выпустил коллекцию фартуков, предназначенных для жарки шашлыков. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сервис CDEK.Shopping.
В новинках весенне-летней коллекции 2026 года представлено изделие, расшитое стразами, стоимостью 1,4 миллиона рублей. Кроме того, в ассортимент входят сарафаны и халаты с цветочными принтами для работы на огороде. Их цена колеблется от 274 до 298 тысяч рублей.
Весна — время пробуждения гардероба от однотонных вещей и замены их на принтованные варианты. Дизайнеры предлагают смелые сочетания фактур: лёгкие шифоны и объёмные кашемиры, драпировки и строгие линии. Также актуальны многослойность в одежде, сочетание пастельных тонов с яркими акцентами. Стилист-дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» отметила, что приём многослойности весной приобретает новое звучание.
